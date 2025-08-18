Octubre: qué se juega cada fuerza política en Buenos Aires y el Congreso

Las elecciones legislativas del 26 de octubre marcarán un recambio clave en la Cámara de Diputados, donde se renueva la mitad de los asientos. En total estarán en juego 127 bancas, y la provincia de Buenos Aires concentrará el mayor número: 35 diputados, casi un tercio del total. Será además la primera vez que se vote con la Boleta Única de Papel, un sistema que promete más transparencia y menos irregularidades.

En términos políticos, cada espacio llega con intereses distintos. La Libertad Avanza, que apenas expone 8 de sus 39 diputados, parte con una posición ventajosa: tiene poco que perder y mucho por ganar, sobre todo si consolida su alianza con el PRO. Para este último la elección es mucho más compleja: deberá renovar 21 de sus 35 bancas, y llega debilitado tras ceder protagonismo a los libertarios en la confección de listas.

El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, es la fuerza con mayor riesgo. Pone en juego 46 de sus 98 bancas. Buena parte de su futuro en la Cámara dependerá del resultado en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo provincial apuesta a Jorge Taiana como figura de consenso para sostener la unidad interna.

En tanto, la Unión Cívica Radical vive su propia fractura: una parte se asoció a Milei y otra busca instalarse como alternativa por fuera de la polarización. De sus 14 diputados actuales, 11 terminan mandato este año.