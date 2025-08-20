Se rompió el bloque oficialista de La Libertad Avanza en Diputados

En el marco de la sesión especial que se desarrolla este 20 de agosto en la Cámara de Diputados, se produjo una noticia de alto impacto político: cuatro legisladores rompieron con el bloque oficialista de La Libertad Avanza y formaron un nuevo espacio parlamentario.

Los diputados Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta confirmaron su alejamiento del bloque liderado por el oficialismo nacional. La noticia fue conocida en plena sesión y marca un quiebre significativo dentro del armado libertario en el Congreso.

La jornada, que continúa con un extenso debate legislativo, se extendería hasta altas horas de la madrugada, con estimaciones que apuntan a un cierre entre las 2 y las 3 de la mañana.