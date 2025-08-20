Ratifican el fallo contra 12 de Septiembre y crece la polémica

Familiares y jugadores de la categoría 2015 del club 12 de Septiembre que funciona en 122 y 59 no salieron de su asombro este martes, cuando las autoridades de la Liga Sur de Fútbol Infantil (Lisfi) no aceptó la apelación y ratificó el fallo condenatorio por los incidentes ocurridos en el partido de la 2013 ante AFI 19, cuando el entrenador del equipo local agredió al árbitro.

“El 12” había reclamado para que se revea la sanción y que al menos se les permita jugar el partido a los nenes de la 2015 que no tuvieron nada que ver con el incidente que se dio en otro partido, ya que por no jugar perdieron los puntos en la lucha por el campeonato contra el club Estudiantes.

Lisfi dispuso echar de por vida al director técnico agresor de la categoría 2013 de 12 de Septiembre, pero además aplicarle una sanción de 375 mil pesos, la quita de 50 puntos en la tabla general al club una vez que termine la temporada y la prohibición para que se completen los otros partidos que habían sido programados para el día en el que se desataron los incidentes.