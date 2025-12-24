Gimnasia se expande al mercado chino y avanzan los acuerdos internacionales por el estadio

De manera silenciosa, pero a paso firme y aplomado, el nuevo gobierno de Gimnasia avanzó fuertemente en las últimas dos semanas en el acercamiento de empresas, marcas y firmas que pretenden generar un nuevo flujo de ingresos para poder proyectar bases sólidas de expansión del club para la construcción del estadio como para sumar refuerzos.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Clásico del diario Hoy, en el inicio de esta semana se realizó un convenio con una academia China para establecer el modelo de estructura de formación de jugadores en el país asiático y permitir que los chinos copien la manera de trabajar en la formación de jugadores que tiene el Lobo.

Según explicaron fuentes del nuevo gobierno tripero, el mercado deportivo chino tiene una proyección de crecimiento con un plan estratégico que apunta a convertirse en potencia mundial del fútbol en el año 2070 y de allí que están adoptando el método de trabajo en la formación de juveniles de los equipos de la Liga del país que tiene a la Selección campeona del mundo.

Concretamente, Gimnasia ofrecerá su modelo de trabajo y no se descarta que puedan viajar empleados del área de juveniles o infantiles a realizar estadías en China durante varias semanas y meses.

A cambio, el Lobo abrirá sus puertas para que los chinos puedan acercar nuevas marcas que oficiarán de auspiciantes de algunas de las estructuras en las instalaciones del club y no se descarta que puedan tener lugar también en la indumentaria que luzca en el futuro el primer equipo.

El nuevo estadio, cada vez más cerca

La comisión directiva de Gimnasia avanzó en los acuerdos con empresarios privados que están dispuestos a realizar el nuevo estadio del Bosque, con algunos retoques con respecto al proyecto que ganó el concurso de ideas. Tal es el grado de las negociaciones que se realizaron en las últimas tres semanas, que incluso sin la necesidad de que haya una Asamblea Extraordinaria para cambiar el estatuto, las obras comenzarían a mediados del año que viene cuando se inicie el receso en el medio del Mundial de fútbol. Si esto se concreta, el Lobo podría jugar la segunda mitad del 2026 de local en otra cancha y en un lapso no menos de 48 meses (4 años) inaugurar un nuevo estadio sobre la avenida 60 antes del inicio del Mundial del 2030.

Las empresas compartirán la explotación comercial de la nueva cancha que tendrá capacidad para 52 mil personas y tendrá todas las tribunas prácticamente techadas.