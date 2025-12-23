Nacho Fernández: “Esperé mucho este momento, estoy muy contento de poder estar acá”

Hay un dicho que dice “lo bueno se hace esperar”. Y sin dudas Ignacio Fernández es un claro reflejo de ello. Diez años después de su emotiva despedida de Gimnasia, que se dio tras un ciclo de cuatro temporadas ligado al club que lo vio nacer, el volante de 35 años volvió a su segunda casa y fue presentado como el primer refuerzo de la institución mens sana para el 2026.

Acompañado por el flamante

presidente Carlos Anacleto, “Nacho” brindó una conferencia para anunciar su regreso al Lobo. En medio de un mar de emociones que dijeron presente desde el minuto uno, Fernández habló a corazón abierto.

“Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de poder estar acá. Le agradezco mucho al club, a mi familia y a los chicos que trabajan conmigo, que tuvieron una gran predisposición para que yo pueda estar acá. Esperemos que sea un lindo año y pueda disfrutarlo con mi familia, que siempre me apoya”, fue la primera reflexión del oriundo de Dudignac.

Consultado sobre su primera charla con el técnico Fernando Zaniratto, el futbolista comentó: “Desde que agarró, en una situación muy complicada, acomodó muy bien al equipo y terminó el campeonato peleando una semifinal” y afirmó que “el objetivo es seguir ese camino y conseguir objetivos que serían muy lindos para este club”.

Por último, Nacho Fernández explicó los motivos de su regreso en esta temporada y los objetivos por cumplir: “Lo decidí por Gimnasia, porque era la única opción que yo quería. Así trabajaron mis representantes con la Comisión Directiva, que hizo un gran esfuerzo. Ojalá seamos protagonistas, porque esa es la idea. Creo que este proyecto trata de que Gimnasia deportivamente crezca. Al equipo le puedo aportar experiencia, que fue lo que estuve adquiriendo durante todos estos años que jugué en River y en Brasil. También voy a tratar de acompañar a los chicos, que hay varios que con gente de experiencia se pueden llegar a sentir mucho mejor”.