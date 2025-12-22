Gimnasia presenta a “Nacho” Fernández en conferencia de prensa

No será una jornada más en el mundo Gimnasia. Luego de diez años, Ignacio Fernández cumplió su promesa y hoy a las 10:00 horas firmará su regreso al Lobo. Luego de resolver la cuestión burocrática, el volante de 35 años hablará en conferencia de prensa en la Sede Social de calle 4. Los hinchas mostraron su alegría e ilusión en redes sociales con la confirmación del propio futbolista que volvía a ponerse la casaca albiazul.

El volante tendrá a disposición la camiseta número ocho, que es el dorsal con el que se supo destacar en su anterior paso. El mismo viene de utilizarlo Bautista Merlini, que aún no arregló su continuidad.

Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club…sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!! Los voy a extrañar pero me toca volver a casa..los quiero mucho!!”, escribió Fernández en sus redes sociales para despedirse de los hinchas de River.

“Pata” Pereyra, el candidato a dirigir la Reserva

Tal como adelantó diario Hoy, Ricardo Kuzemka regresará a dirigir en una división formativa. Con el ascenso de “Lucho” Zaniratto a Primera División, el flamante Director Deportivo Germán Brunati tuvo que tomar decisiones y según pudo averiguar este medio ya eligió al entrenador de la Reserva para el 2026.

Los responsables del fútbol juvenil mantuvieron una reunión con el coordinador Gabriel Perrone para planificar la próxima temporada y en ese encuentro surgió un nombre que reúne consenso para agarrar la Reserva mens sana debido a que tiene mucha experiencia y es formado en el club. Se trata de Ariel Pereyra.

Radamel Falcao reveló que busca equipo

En la despedida de Mario Yepes, el delantero colombiano aseguró que no piensa retirarse por ahora, en un contexto en el que su nombre volvió a aparecer en el radar de Gimnasia.

Falcao fue una de las grandes figuras presentes en el partido despedida, un evento que reunió a varias estrellas del fútbol colombiano. Allí, el experimentado futbolista de 39 años habló sobre su futuro profesional y dejó en claro que todavía no piensa colgar los botines.

“Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, afirmó el Tigre. Tras finalizar su etapa en Millonarios, el atacante confirmó que su intención es continuar en actividad durante el 2026.