San Lorenzo se quedó sin mánager
Carlos Sánchez finalizará su contrato a fines de febrero tras una decisión tomada por la actual conducción.
En medio de un escenario institucional aún delicado, San Lorenzo decidió no renovar el contrato de Carlos “La Roca” Sánchez, quien dejará su cargo como mánager cuando finalice su vínculo a fines de febrero. La determinación fue adoptada por la comisión directiva transitoria, que consideró cumplido el ciclo del colombiano.
El exmediocampista había asumido como nexo entre la dirigencia y el plantel profesional durante la gestión de Marcelo Moretti. Fue una de las pocas figuras que se mantuvo a lo largo de los distintos vaivenes políticos del club, incluso en los momentos más complejos desde lo económico y organizativo.
La salida se produce a poco de la llegada de las nuevas autoridades encabezadas por Sergio Costantino, que estarán al frente hasta el 30 de mayo, fecha prevista para las elecciones.