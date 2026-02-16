El empate en el clásico bajo la lupa del Profesor Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estadio del Bosque. Gran Clásico Platense. Si hablamos de funcionamiento de equipo es muy poco lo que se puede decir. El local arrancó contragolpeando y teniendo en Manuel Panaro (jugador que yo le veo futuro europeo y lo vengo diciendo hace más o menos una temporada atrás) su única carta para crear peligro. El albirrojo, más dúctil con la pelota, tuvo en Palacios, su central izquierdo, el primer pase para iniciar casi todas las jugadas de ataque, y por ello no es casualidad que lo más desequilibrante de Estudiantes terminó gestándose por la zona izquierda. Vi a un Gimnasia un tanto temeroso, más dedicado a la marca y así todo siendo varias veces desbordado. El elenco comandado por Eduardo Domínguez jugó con criterio y mereció algo más en la primera etapa: por manejo de la pelota de la mitad del campo hacia el arco del tripero y por las situaciones de gol que tuvo en esos 45 minutos. Pensé que Fernando Zaniratto iba a corregir lo más importante de cara al complemento pero no se avivó: el gran problema del Lobo era dejar jugar a Medina con libertad. No lo entiendo. Más teniendo en cuenta que sus jugadores creativos no generaron nada, entonces al tener un creativo que no produce aunque sea vamos a anular al jugador más desequilibrante que tiene el rival . Por eso Cristián Medina jugó como quiso, se divirtió y se cansó de apilar futbolistas albiazules. El “Foster Boy” se paseó por todo el campo con una libertad absoluta y eso es imperdonable en un clásico.

Pobrísimo segundo tiempo. Se cansaron ambos elencos porque no aguantan 90 minutos. Una atajada de Muslera y otra de Insfrán para destacar. Lo tuvo Carrillo en soledad pero le erró al arco, cosa que no suele pasarle al bueno de Guido. Y nada más. Así se fue otro derbi local, de ida y vuelta por momentos pero sin grandes emociones.