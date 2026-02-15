San Carlos inició la B Metro con un paso en falso

No fue el comienzo soñado de temporada para el primer equipo de Villa San Carlos. En un Gennacio Sálice de Berisso colmado de camisetas celestes y blancas, el elenco comandado técnicamente por Pablo Miranda inició el certamen de la Primera B Metropolitana con una derrota por 1-0 frente a Liniers.

Leandro Lugarzo a los 21 minutos de la parte complementaria logró vencer al arquero Tomás Akimenco con un cabezazo contra el segundo palo a la salida de un tiro de esquina, en una jugada difícil de defender, sumado a que el marcador del artillero de la tarde no tuvo una marca correcta.

El desarrollo de la historia tuvo al Villero tratando de hacerse cargo de las riendas del juego, pero le costó. La formación contó con Franco Mussis en el centro del campo buscando hacerse eje, en una especie de un 3-4-3, aunque por momentos era un 4-3-3, con Santino Fabi bajando por el lateral derecho y Simon Cañete tratando de hacer el ida y vuelta por izquierda.

La temprana salida de Juan Cruz Villagra cambió los planes, pero los del Pájaro no gozaron de grandes ocasiones, en un cierre donde abundó la imprecisión y también el nerviosismo de saber que se escapaban los puntos en casa, algo que no es agradable para un equipo que va a intentar luchar el campeonato.

Finalmente, vale repasar que en la próxima jornada el equipo de Berisso estará siendo local nuevamente, esta vez de Ituzaingó, en un partido que va a iniciar a las 17.00 y donde los de Miranda intentarán conseguir la primera alegría del año y nada mejor que hacerlo ante su gente.