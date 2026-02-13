Nacho Fernández y Santi Núñez palpitaron el gran Clásico Platense

En la previa del partido que paraliza a la ciudad de las diagonales, Ignacio Fernández y Santiago Núñez dejaron sus sensaciones en la habitual conferencia de prensa que organiza la Liga Profesional. El volante de Gimnasia y el defensor de Estudiantes se acercaron a un hotel céntrico de la ciudad para cumplir con el protocolo.

“Estoy muy contento de haber vuelto al club y jugar esta clase de partidos, son los que todos los jugadores queremos jugar, estoy mentalizado, ojalá que sea de la mejor manera para conseguir una victoria importante para todos nosotros”, comenzó declarando Nacho.

Consultado sobre la importancia del derbi local y la ausencia de Ascacibar, Núñez sentenció: “Jugar un clásico es algo muy lindo, tenemos pibes del club que jugaron muchos clásicos en Juveniles y eso es importante. José y Guido son los que hablan con los más chicos, lo tomamos con la responsabilidad que conlleva por lo importante que es un clásico. Si bien el Ruso era importantísimo para nosotros, tenemos jugadores que son referentes para nosotros y nos dan tranquilidad para afrontar estos partidos”.

A la hora de hablar de la dura derrota ante Barracas y lo que debe cambiar el equipo para enfrentar al Pincha, el “Fino” Fernández comentó: “Fuimos a la cancha de Barracas Central a tratar de conseguir la victoria, no tuvimos un buen partido, lo sabemos, estamos tratando de corregir cosas, pero ahora es el clásico, y es un partido nuevo. Un partido nuevo y distinto, de local ganamos los dos partidos, vamos a proponer nuestro juego e intentar conseguir la victoria”.

Sobre la frase que dejó Eduardo Domínguez tras la victoria ante Riestra (el técnico de Estudiantes recordó que su equipo es el actual campeón del fútbol argentino), Nacho fue concreto: “Domínguez hizo una declaración tratando de brindar confianza a su equipo. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos el rival que vamos a enfrentar, están pasando un buen momento y van a tratar de hacer su partido”.

Por último, el capitán tripero y uno de los que suele llevar la cinta en el Pincha, se unieron para darle un mensaje a la gente: “Que sea un clásico en paz. Que la gente lo disfrute. Nosotros tenemos que dar el ejemplo dentro de la cancha”.