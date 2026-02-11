Gimnasia ya trabaja con el foco puesto en el clásico platense

"Dar vuelta la página para recuperarse rápido”, fue la frase que se repitió en las últimas horas en Estancia Chica. Luego de la dura derrota ante Barracas Central, el plantel de Gimnasia comienza a preparar el partido del próximo domingo: ni más ni menos que el gran clásico platense ante Estudiantes. A la espera de la confirmación de la AFA para el regreso de Manuel Panaro, el técnico Fernando Zaniratto analiza variantes para mejorar el rendimiento del equipo.

Si bien el entrenador albiazul no suele dar indicios de cómo piensa armar el 11 titular, diario Hoy accedió a información exclusiva. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que el propio Zaniratto declaró a este medio, lo más probable es que se mantenga el esquema 4-2-3-1. Con el regreso de Manuel Panaro, la segunda línea de volantes estaría bastante clara y por eso Jere Merlo regresaría al banco.

Otra opción sería la implementación del esquema 4-4-2 para que Agustín Auzmendi ingrese a acompañar a Marcelo Torres en el frente de ataque. El problema estaría en reubicar a Nacho Fernández en una de las bandas.

La gran incógnita pasa por quién será el volante central de marca: si Ignacio Miramón -de flojo partido ante el “Guapo”- o si regresa Augusto Max -uno de los mas regulares en el equipo desde que comenzó el torneo-.

Sobre el derbi local, el orientador táctico tripero sentenció: “No es una presión extra que venga el clásico, todos los partidos son una presión, obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos. Vamos a intentarlo y buscarlo, veremos el final”.

Fixture tripero Torneo Apertura

FECHA 5

Domingo

17.00hs – Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

FECHA 6

Viernes 20 de febrero

22.15hs – Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7

Miércoles 25 de febrero

17.00hs – Gimnasia – Rosario Central

FECHA 8

Domingo 1° de marzo

21.30hs – Tigre – Gimnasia

FECHA 9

Domingo 8 de marzo

17.00hs – Gimnasia – Argentinos

FECHA 10

Miércoles 11 de marzo

17.30hs – Banfield – Gimnasia

FECHA 11

Domingo 15 de marzo

15.15hs – Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

FECHA 12

Viernes 20 de marzo

21.00hs – Atlético Tucumán – Gimnasia