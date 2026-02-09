Estudiantes ganó en casa y llega fortalecido al clásico platense

Estudiantes de La Plata regresó a la senda de la victoria al imponerse por 1-0 frente a Deportivo Riestra, en un encuentro disputado en la ciudad de La Plata por la fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Pincha fue superior, generó las situaciones más claras y terminó celebrando gracias al gol de Guido Carrillo.

El único tanto del partido llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Carrillo apareció en el área para definir y romper la resistencia del Malevo, que venía de lograr la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina, pero continúa sin encontrar regularidad en el Apertura.

Las estadísticas reflejaron un desarrollo parejo, aunque con leve dominio del local: Estudiantes tuvo el 51% de la posesión y realizó 14 remates al arco, mientras que Riestra alcanzó el 49% y probó en 8 oportunidades. El encuentro se jugó con intensidad, pero sin expulsados.

Con este triunfo, Estudiantes se mantiene expectante en la tabla del Grupo A, donde se ubica en la cuarta posición, y llega con buen ánimo al clásico platense. El próximo compromiso del Pincha será nada menos que ante Gimnasia, el domingo 15 de febrero desde las 17:00, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Riestra, en tanto, continúa en el fondo de la tabla, ocupando el puesto 14 del grupo, y buscará levantar cabeza cuando reciba a Newell’s Old Boys el lunes 16 de febrero a las 19:00, en el estadio Guillermo Laza.