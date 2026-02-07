“En Gimnasia se están haciendo las cosas bien y los resultados están a la vista”

Palabra autorizada. Eso es Pedro Troglio en Gimnasia. Por lo que significó primero como jugador y sobre todo como entrenador. El actual técnico de Banfield charló en Radio Provincia y se refirió al presente del Lobo, el mercado de pases del “Taladro” y lo que espera para el futuro.

“Creo que todo está a la vista, cuando se ingresa, se pone todo al día y se traen dos o tres jugadores de jerarquía es mucho más fácil que te vaya bien. No hay misterio, pusieron dinero, pagaron todas las deudas a los empleados y jugadores. Incorporaron poco y bueno como decía Timoteo (Griguol). Los resultados están a la vista y no es casualidad, le ganaron a Racing, hicieron un muy buen partido frente a River con 10 y vienen de ganarle a Aldosivi, por lo pronto empezaron a sumar y eso lleva a que estén más tranquilos”, sentenció Troglio en el Deportivo 1270.

Consultado sobre Nicolás Barros Schelotto, el técnico del “Taladro” comentó: “Es muy parecido al padre, un hincha pelotas. Me acuerdo cuando jugábamos juntos con Guille en un partido frente a Lanús en el Bosque, le tiro la pelota y él estaba puteándose con la hinchada visitante. Veo que Nico es muy parecido y eso lo lleva en la sangre. Pero dejando eso de lado es un jugador bárbaro, no solamente por su pegada sino por su juventud y como se acomodó en el medio de la cancha”.

Sobre el presente de Banfield y el buen momento de Mauro Méndez -su pase pertenece a Estudiantes-, Troglio explicó: “Yo llego acá por Mariano Andújar. Me llamó, fui a la casa y me explicó el proyecto deportivo. Hablamos del clásico platense a las piñas en Mar del Plata y nos reímos. Le voy a estar siempre agradecido. La presencia de Mauro es un salto de calidad, hay que tener en cuenta que el año pasado se estaba reponiendo de una lesión, ahora hizo la pretemporada mucho más tranquilo y se lo ve de una manera increíble”.

Por último, el ídolo de la historia moderna tripera se deshizo en elogios con Agustín Auzmendi, remarcando su capacidad goleadora y potencia física.