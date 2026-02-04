Nicolás Barros Schelotto: “Esta camiseta es la más linda que hay”

Luego de la gran victoria ante Aldosivi con su golazo incluído, Nicolás Barros Schelotto contó sus sensaciones y se refirió a la emotiva tarde que se vivió en el Bosque.

Sobre su rápida adaptación a la Primera, el “Heredero” explicó: “Tuve casi diez meses en la Reserva y creo que eso también me hizo madurar un poco, me hizo meterme en lo que es el roce, en lo que es la competitividad de este fútbol y pude adaptarme rápido. El grupo me da mucha confianza y me permiten jugar tranquilo, es mucho parte de ellos también”.

Cabe destacar que en el entretiempo del partido ante el Tiburón, el club realizó un emotivo reconocimiento a parte del plantel campeón de la Copa Centenario 1994. Con la copa en el campo y el aplauso del Bosque, se recordó la histórica final ganada ante River. Y como no podía ser de otra manera, estuvieron presentes Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

En este sentido, el mediocampista de 19 años habló de su sentimiento por el club y lo que heredó de su familia: “Intento hacer un poco lo que hicieron ellos, lo que me inculcaron de chiquito y nada, dejar la vida por esta camiseta que es la más linda que hay”.

En el aspecto físico, Nicolás atribuye su estatura a la herencia genética de su familia materna, mencionando que tanto su abuelo como sus tíos y su madre son altos, a diferencia de su papá “Chapita”.