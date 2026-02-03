El Lobo aulló ante su gente para volver a la victoria

El Lobo aulló y se comió al Tiburón. Gimnasia se impuso 3 a 1 frente a Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Con un golazo de Nicolás Barros Schelotto y los tantos de Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, el elenco albiazul resolvió un partido parejo y complejo. “Nacho” Miramón sumó sus primeros minutos en la temporada. El próximo lunes el elenco platense visitará a Barracas Central, en la antesala del gran derbi local ante Estudiantes.

El resultado esconde, en cierta medida, una tarde de sufrimiento con alegría final para el Lobo. Porque en un fútbol argentino donde los detalles definen hasta campeonatos, en el Bosque no iba a hacer una excepción. La mano de Renzo Giampaoli fue agua en el desierto para Aldosivi, que comenzó a reaccionar cerca del final del primer tiempo y encontró el empate parcial en cuanto el Lobo sacó el pie del acelerador.

La intensidad fue bajando con el correr del complemento. Por el calor y el desgaste de ambos equipos en el primer tiempo. Los de Zaniratto no fluyeron como en los primeros 45 minutos y el conjunto de Farré tuvo el 2-1 en los pies de Junior Arias, que malogró una chance inmejorable abajo del arco.

Pero la historia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo iba a tener un giro inesperado en favor del tripero. Tras un exquisito cambio de frente de “Nacho” Miramón en su regreso a 60 y 118, Silva Torrejón sacó un pase a la cabeza de Agustín Auzmendi que fulminó a Axel Werner. Y en cuestión de segundos, Marcelo Torres sentenció el encuentro con un penal a seis del final. Sin Nacho Fernández (fue baja por una bursitis infecciosa en el codo derecho), Gimnasia se las rebuscó para sumar otra victoria en su casa.