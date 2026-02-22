Colapinto explicó en detalle su pretemporada

El crecimiento de Franco Colapinto no solo se refleja en los resultados o en su adaptación al auto, sino también en un aspecto clave del automovilismo moderno: la preparación física. En una entrevista con ESPN, el argentino dejó en claro que ese fue uno de los puntos en los que más énfasis puso durante los últimos meses y donde siente que hoy está un paso adelante.

“Creo que no hay ningún piloto que entrene al nivel que estuve entrenando últimamente, y bueno es un poco donde hay que hacer la diferencia y donde se empiezan a marcar las mejoras”, explicó Colapinto, marcando la importancia que tiene el trabajo fuera del circuito en un contexto de máxima exigencia.