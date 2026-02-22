Villa Gesell vibra con el cierre de la 31° edición del Enduro del Verano

Tras una jornada de intensa actividad y entrenamientos, el rugido de los motores alcanzará hoy su punto máximo en el kilómetro 408 de la Ruta 11. La 31° edición del Enduro del Verano (EDV) llega a su día de definición, consolidándose una vez más como el evento de motocross y cuatriciclos más importante de la región, bajo un estricto operativo de seguridad municipal.

El predio abrirá sus puertas a las 9:00 horas para dar inicio a la última jornada. Durante la mañana, los fanáticos podrán seguir de cerca los entrenamientos finales de las categorías EDV Motos y EDV ATV, antes de dar paso a las competencias oficiales. El plato fuerte de la tarde comenzará a las 14:50 horas con la esperada carrera de ATV (cuatriciclos) limitada 250 cc, uno de los grandes atractivos que convoca a miles de espectadores en las dunas geselinas.

La agenda dominical no se limitará a la velocidad en pista. Tras la carrera principal, el público podrá disfrutar de las exhibiciones de Monster Energy y otras actividades programadas que se extenderán hasta las 19:40 horas, momento previsto para el cierre definitivo del predio y la desconcentración de los asistentes.

Operativo de control y accesos

Para garantizar el orden, la Municipalidad de Villa Gesell mantiene un despliegue de seguridad en puntos estratégicos. El ingreso principal para el público general se realiza por la Alameda 219, mientras que los residentes y trabajadores de Barrio Norte debidamente identificados cuentan con vías exclusivas en las Alamedas 208 y 209, además del Boulevard Norte.

Las autoridades hicieron especial hincapié en la circulación responsable. En este sentido, se recordó la vigencia del artículo 193 bis del Código Penal, que penaliza con prisión e inhabilitación a quienes realicen pruebas de velocidad ilegales (picadas) fuera del ámbito autorizado. “La seguridad pública es la prioridad para que esta fiesta del deporte motor termine de la mejor manera”, señalaron desde la organización.

Domingo 22

08.00 hs. Ingreso a Parque Cerrado ATV.

09.15 hs. Ingreso a Parque Cerrado Motos (cierre definitivo 12.30 hs).

12.00 hs. Homenaje MX Vintage EDV.

12.30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

13.00 hs. Homenajes y presentación de celebridades EDV 31 años.

13.30 hs. Apertura oficial del evento.

14.20 hs. Presentación Pro Riders Moto.

14.30 hs. Main Event Bikes Race.

16.05 hs. Presentación Pro Riders ATV.

16.15 hs. Main Event ATV Race.

17.45 hs. Monster Energy Freestyle Show.

18.15 hs. Podio general de todas las categorías.