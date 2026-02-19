Entre Sarmiento y la novela eterna: Estudiantes se enfoca y Boca insiste por Cetré

Estudiantes transita una semana intensa. Con la mente puesta en el compromiso del viernes ante Sarmiento, el plantel de Eduardo Domínguez trabaja en City Bell intentando aislarse del ruido externo. Pero no es sencillo: la novela por Edwuin Cetré volvió a sumar un capítulo y desde Boca aseguran que ahora sí irán a fondo.

El Xeneize está apurado. El difícil presente futbolístico y el plazo que tiene para incorporar —hasta el viernes puede sumar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia— lo empujan a acelerar. Tras enfriarse la negociación por Adam Bareiro, en la Ribera recalcularon y volvieron a posar los ojos en el extremo colombiano.

La diferencia, esta vez, estaría en las condiciones. Boca ya no insistiría con un simple préstamo con opción, sino con una cesión inicial que incluya una obligación de compra por el 100% del pase en los mismos términos que se habían conversado: 4,5 millones de dólares a repartir entre Estudiantes y el DIM, dueños de la ficha en partes iguales. Ahora resta que esa propuesta se formalice y que en La Plata definan si aceptan o no.

Mientras tanto, Cetré se entrena con normalidad. El colombiano es parte del grupo y Domínguez lo considera una pieza importante, más aún en un contexto donde el equipo acaba de perder a Cristian Medina. El volante de 23 años selló su salida al Botafogo y ya no forma parte del plantel. Su último partido fue el clásico platense y desde este jueves dejó de trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico. Una baja sensible en plena competencia.

Sin Medina, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para recibir a Sarmiento. Gabriel Neves y Ezequiel Piovi asoman como ejes, mientras que José Sosa y Mikel Amondarain pelean por un lugar en la generación. En defensa no se esperan grandes variantes, aunque el DT evaluará cargas físicas tras una seguidilla exigente.

El mensaje interno es claro: foco en el viernes. Domínguez entiende que el torneo no da margen y que sumar de local es clave para sostener la pelea arriba. Sin embargo, el mercado sigue latiendo fuerte. Boca insiste, el tiempo corre y la pelota, una vez más, está del lado de Estudiantes. Entre la urgencia deportiva y la necesidad económica, el Pincha deberá decidir cómo sigue esta historia.