Ivo Mammini : “Necesito volver a jugar y ojalá que pueda ser acá”
El jugador avanza en su recuperación y espera volver a jugar tras la lesión de rodilla.
El delantero tripero ingresó en la etapa final de su recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda (la segunda de su carrera) y a casi seis meses de haberse sometido a la cirugía en Barcelona detalló sus sensaciones.
“La llevo bastante bien, se me pasó rápido. Yo me siento muy bien y la pierna la siento firme. Anímicamente estoy excelente, a fin de mes empiezo con algunos trabajos con pelota, con pasadas y sin abandonar las tareas de fisioterapia”, comentó Mammini en el programada partidario Conciencia Gimnasista.
Sobre lo que viene, el atacante de 22 años sentenció: “Me hice una resonancia de control y en estos días salen los resultados. Necesito volver a jugar post lesión y ojalá que pueda ser acá y sino se da la posibilidad es darme un fuerte abrazo con todos, agradecerle por el cariño y seguir para adelante”.