Así quedó el micro de Estudiantes en la llegada al Bosque

La delegación albirroja llegó al Estadio Juan Carmelo Zerillo para disputar el clásico platense con un clima que nada tuvo que ver con el fútbol. Antes de cruzar el portón del estadio, el micro del Pincha fue atacado con piedras y botellas por hinchas de Gimnasia que impactaron contra la carrocería y rompieron uno de los vidrios.

“Fue acá a 15 metros. Vinimos desde el country lo más bien hasta la rotonda. Y antes de entrar al portón nos tiraron las piedras, botellas, al parabrisas también le tiraron”, relató el chofer del plantel de Estudiantes.

Según pudo averiguar diario Hoy, la situación generó mucho enojo en ambas dirigencias. En la CD albiazul por la falla del operativo policial, con 650 efectivos y que significó una erogación de dinero importante para el club.

Por el lado de la comitiva del Pincha, el fastidio lógico por el mal momento que les tocó atravesar donde de milagro no se tuvieron que lamentar personas con heridas de gravedad. El presidente de Gimnasia Carlos Anacleto se puso rápidamente a disposición de los dirigentes de Estudiantes.