Cetré vuelve a agitar el mercado y Estudiantes espera la mejor oferta

Edwuin Cetré volvió a quedar en el centro del mercado y esta vez el movimiento favorece a Estudiantes. Cuando parecía que la historia con Boca se enfriaba definitivamente, Athletico Paranaense reapareció con una oferta concreta que cambia el escenario y fortalece la postura del Pincha en la negociación por el colombiano.

El club brasileño propuso 5,5 millones de dólares por el 100% del pase, con un esquema de pago dividido: 70% ahora y el 30% restante en seis meses, condicionado a la evolución física del jugador. La ingeniería financiera apunta a cubrirse por la vieja lesión de rodilla que ya había frenado la operación anterior, pero garantiza un ingreso inmediato fuerte tanto para Estudiantes como para Independiente Medellín, dueño del otro 50%.

En contraste, Boca nunca formalizó una oferta superadora. Tras las dudas médicas, el Xeneize giró hacia la idea de un préstamo con opción de compra, una alternativa que en La Plata fue descartada rápidamente. La dirigencia albirroja prioriza una venta directa para oxigenar las cuentas y la propuesta brasileña encaja mejor en ese plan.

Así, mientras Cetré se entrena en City Bell a la espera de definiciones, Estudiantes vuelve a tener la sartén por el mango. La pelota ahora está del lado de Boca: mejorar la propuesta o resignarse a perder a un jugador que sigue generando una novela de mercado con capítulos abiertos.