El River de Gallardo volvió a dar un paso en falso

Fue una noche de jueves preocupante para River Plate en el inicio de la quinta jornada del Apertura de la Copa de la Liga. Como sucedió el pasado sábado con Tigre, los de Marcelo Gallardo perdieron, no por un marcador tan abultado, pero volvieron a quedar en el debe en el rendimiento, mostrando elementos que llaman la atención de un equipo con tanta jerarquía.

La derrota por 1-0 maquilla en parte lo que fue una prestación llena de interrogantes por parte del Millonario. Argentinos Juniors no tuvo, o no pretende, ser tan agresivo con el arco rival, debido a que junta demasiados pases, hace un culto de la posesión, pero no es punzante en los metros finales, por jugadores que no tienen tanto olfato con el gol y Alan Lescano iniciando como una especie de interno derecho.

En la primera parte, Hernán López Muñoz hizo honor a la ley del ex con un buen disparo, ante una mala salida del fondo de River, que le permitió abrir la cuenta y así posteriormente decretar el triunfo del Bicho, que en Paternal se hace muy fuerte y que tiene entre ceja y ceja la serie con Barcelona de Ecuador para intentar acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Hay aspectos de los del Muñeco que alarman, principalmente en Lautaro Rivero y Marcos Acuña, dos hombres que son parte del seleccionado argentino y que no viven su mejor actualidad. Ambos tienen chances concretas de ir al Mundial, pero no están haciendo méritos actualmente.

Previo a este encuentro, Tigre abrió la jornada con una victoria por 1-0 ante Aldosivi, con el grito de David Romero. El andar del Matador es muy bueno en el certamen y pretende ser protagonista por el título.