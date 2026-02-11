Domínguez ya juega el clásico

Eduardo Domínguez dejó su pálpito para el duelo ante Gimnasia luego del triunfo de Estudiantes y destacó el crecimiento del equipo. El DT valoró la victoria frente a Riestra y ya empezó a palpitar el clásico platense, con un mensaje de confianza y ambición.

Tras el 1-0, el Barba analizó el partido y remarcó la dificultad del rival: “Proponen un juego muy físico, cortan mucho el ritmo. Lo importante es que el equipo sigue sumando y los chicos crecen”. También se refirió al mercado y fue claro con la situación del club: “Estudiantes necesita vender para traer. Esa es la realidad y la sabíamos”.

Pensando en el clásico, no dudó: “Sabemos la dificultad, pero somos los campeones y venimos bien. Vamos a ir preparados para ganar”. Además, explicó qué espera del Lobo: “Nos van a proponer otro partido, con más espacios”. Y cerró marcando el objetivo general: “Primero el próximo partido. Después queremos pelear hasta el final y avanzar en la Copa”.