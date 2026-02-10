Domínguez: victoria, reconstrucción y un equipo que quiere seguir creciendo

Eduardo Domínguez habló con serenidad pero con un mensaje claro tras el triunfo 1-0 de Estudiantes ante Deportivo Riestra. El entrenador valoró la victoria, destacó el momento del grupo y puso el foco en el proceso de reconstrucción que atraviesa el plantel después de un mercado con salidas importantes.

“El grupo viene trabajando hace mucho tiempo. Hay chicos que empujan y crecen manteniendo una idea de juego”, explicó el DT, subrayando que el equipo no perdió su identidad pese a los cambios. Para Domínguez, la clave pasa por redefinir el perfil del plantel: “A la jerarquía que se nos fue le tenemos que encontrar qué equipo queremos conformar. El grupo quiere ganar y se está reencontrando”.

El entrenador también fue directo al referirse a los refuerzos y a la exigencia inmediata del calendario. “Les falta ritmo y adaptarse a la idea grupal e institucional. Acá hay una forma de ser, entrenar y jugar. Se tienen que adaptar rápido porque los necesitamos”, remarcó, dejando en claro que el margen de espera es corto.

Domínguez no esquivó el tema económico ni el mercado de pases. “El club fue claro cuando decidí continuar. Estudiantes necesita vender para traer. Hace un año y medio que no vendíamos y hoy esa es la realidad”, sostuvo. En ese sentido, pidió comprensión sobre la dinámica del fútbol actual: “Todos los equipos tienen un techo. Si querés progresar en lo económico y deportivo, queda en la decisión de cada jugador. No soy quién para juzgar”.

Con el invicto intacto y el clásico en el horizonte, el mensaje final del técnico fue de confianza. El equipo, según su mirada, está en plena transición pero conserva algo que considera irrenunciable: hambre competitiva. Y en ese terreno, Estudiantes sigue sintiéndose cómodo.