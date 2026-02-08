Tenis: se puso en marcha el Argentina Open 2026

Ante un gran marco de público que se acercó al Buenos Aires Lawn Tennis Club para presenciar la clasificación del Argentina Open en su 26ª edición, se realizó el sorteo del cuadro principal en la sala de prensa que lleva el nombre del periodista Guillermo Salatino. El certamen se disputará del 9 al 15 de febrero, contará con once tenistas argentinos en el cuadro principal y tendrá transmisión diaria a través de TyC Sports.

Francisco Cerúndolo (19°), mejor raqueta nacional y finalista en 2021 y 2023, será el primer preclasificado y debutará directamente en octavos frente al bosnio Damir Dzumhur (62°) o un jugador proveniente de la qualy. En la parte baja aparece el italoargentino Luciano Darderi (23°), quien enfrentará en segunda ronda al ganador del cruce entre los chilenos Cristián Garín (92°) y Marcelo Barrios Vera (112°). Sebastián Báez (35°), finalista en Auckland y con un sólido inicio de temporada, aguardará en octavos al peruano Ignacio Buse (98°) o a un clasificado.

Tomás Etcheverry (54°) comenzará ante un rival de la qualy y podría cruzarse luego con Román Burruchaga (118°) o el serbio Laslo Djere (94°). Camilo Ugo Carabelli (48°) y Francisco Comesaña (64°) protagonizarán un duelo argentino cuyo ganador enfrentará a Mariano Navone (75°) o Emilio Nava (82°).

Federico Coria (312°), invitado especial, fue quien extrajo las fichas del sorteo y se sorprendió al conocer que debutará frente a Matteo Berrettini (58°). Facundo Díaz Acosta (301°), campeón en 2024, se medirá con Alejandro Tabilo (73°) y podría cruzarse luego con João Fonseca (34°), defensor del título. Juan Manuel Cerúndolo (85°) jugará ante Daniel Altmaier (44°), mientras que Alex Barrena (189°) tendrá su estreno frente al checo Vit Kopriva (97°). El torneo promete una fuerte presencia argentina y cruces atractivos desde la primera ronda.