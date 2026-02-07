Nueva polémica en la Fórmula 1

La Fórmula 1 inició formalmente su actividad en pista en Barcelona con el comienzo de la nueva era reglamentaria 2026, aunque el foco estuvo puesto en la polémica previa sobre los motores Mercedes y un supuesto “truco” técnico que permitiría obtener mayor potencia aprovechando una zona gris del reglamento. El debate se instaló en el paddock desde semanas antes y generó preocupación tanto en la escudería alemana como en sus equipos clientes: Alpine, Williams y el último campeón, McLaren.

En un principio, trascendió que la FIA no sancionaría este enfoque, pero nuevos rumores encendieron las alarmas. El medio italiano Autosprint aseguró que el ente rector podría respaldar la postura de Ferrari y modificar los controles técnicos. La propuesta implicaría verificar los motores V6 en estado estático pero en caliente, cambiando el método de medición de la compresión. Según el periodista Di Fulvio Solms, la medida contaría con el apoyo de cuatro de los cinco fabricantes, lo que podría redefinir el equilibrio técnico de la categoría en esta nueva etapa.