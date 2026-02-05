Detalles del gran acuerdo comercial por los sponsors de la camiseta

Los hinchas de Gimnasia quedaron contentos con el nuevo modelo de la camiseta albiazul. Tal como adelantó este medio, la marca que viste al mens sana confeccionó la versión 2026 y el cambio se dio en el momento justo en donde la dirigencia cerró un gran acuerdo comercial.

Mediante sus redes sociales, el Lobo presentó a la empresa de correo “OCA” en el pecho de su camiseta y le sumó a la compañía aérea FlyBondi en la espalda. Cabe destacar que ambas son del mismo dueño.

Para eso, la gente encargada del marketing albiazul renegoció con Jorge Reina el contrato que vinculaba a su empresa con el pecho de la camiseta hasta el año 2035.

Según le confirmaron desde la CD a diario Hoy, con este cambio el club cuadruplicó los ingresos por sponsoreo en la camiseta.

Como si fuera poco, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto inauguró un LoboShop en el primer piso de la Platea Néstor Basile. La tienda estará abierta los días de partido. Con esta nueva dirigencia, las ventas se multiplicaron de manera exponencial ya que se agregaron promociones con distintos bancos.