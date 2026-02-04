Gaich bancó el punto y el carácter del Pincha

Estudiantes rescató un empate con sabor a esfuerzo en Varela y Adolfo Gaich dejó un mensaje que resume el espíritu del equipo. El delantero valoró la reacción del grupo tras la expulsión de Santiago Núñez y destacó que, aun con uno menos, el Pincha supo competir y sostener el resultado en un contexto adverso.

El atacante remarcó que su llegada al club fue producto de un interés que venía de larga data y agradeció la confianza recibida. “No fue casualidad que haya llegado, hace tiempo querían incorporarme y estoy contento por la oportunidad”, explicó. También subrayó lo que significa compartir plantel con delanteros de experiencia como Guido Carrillo y Lucas Alario, a quienes considera referencias para su crecimiento.

Sobre el partido, Gaich reconoció que jugar en inferioridad numérica cambió el desarrollo, pero resaltó la respuesta colectiva. “Con uno menos es difícil, pero lo supimos contrarrestar”, señaló. Y dejó en claro la mentalidad del grupo: sumar siempre y pensar en el próximo desafío, con la ambición de ir en busca de los tres puntos en cada presentación.