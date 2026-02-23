Llegó el Cacique: Estudiantes inicia una nueva era

Se terminó la espera. Estudiantes ya tiene nuevo conductor: Alexander “Cacique” Medina será el entrenador del plantel profesional y comenzará oficialmente su ciclo en las próximas horas en el Country Club de City Bell. Tras la salida de Eduardo Domínguez, la dirigencia avanzó con decisión y cerró la contratación del uruguayo, que firmará contrato hasta diciembre de 2026, con opción de extensión hasta 2027.

La elección no fue improvisada. Luego de los primeros contactos con otros candidatos, entre ellos Martín Demichelis, el consenso interno en la comisión directiva inclinó la balanza hacia el perfil del Cacique. La negociación fue encabezada por el secretario técnico Marcos Angeleri, pieza clave para destrabar el acuerdo.

El vínculo entre Angeleri y Medina viene de años atrás, cuando compartieron etapa en Nacional de Montevideo. Esa relación de confianza fue determinante para acelerar las conversaciones y terminar de ajustar los detalles contractuales en las últimas horas. Con el aval dirigencial, el acuerdo quedó sellado y solo resta la presentación oficial.

Medina llegará a La Plata para asumir de inmediato y ponerse al frente del equipo este mismo lunes por la tarde. No habrá tiempo que perder: el calendario aprieta y el debut podría darse el próximo miércoles, cuando Estudiantes visite a Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa por una nueva fecha del Torneo Apertura.

El Cacique, de 46 años, dejó una imagen fuerte en su primer ciclo en Talleres de Córdoba, donde consolidó un equipo competitivo a nivel local e internacional. También tuvo un segundo paso por el club cordobés y experiencia en el fútbol brasileño y uruguayo. Su perfil combina intensidad, carácter y una idea clara de protagonismo, algo que sedujo a la dirigencia albirroja.

En City Bell buscan continuidad en la competitividad. El equipo viene de cerrar la era Domínguez en lo más alto de la tabla y la intención es sostener esa línea. El contrato a mediano plazo refleja respaldo institucional y la voluntad de construir un nuevo proyecto con estabilidad.

Arranca una etapa distinta. Con nuevos desafíos, un plantel que quiere seguir peleando arriba y una hinchada expectante, Estudiantes inicia la era del Cacique Medina. El próximo capítulo empieza a escribirse en Rosario, pero el mensaje es claro: el Pincha ya eligió a su nuevo líder.