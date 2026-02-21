Tenis: Etcheverry ganó y se metió en las semifinales de Río

El tenis nacional celebró un hito platense y estadístico en las tierras cariocas. Tomás Etcheverry selló su clasificación a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro tras derrotar al portugués Jaime Faria con parciales de 7-6(4) y 6-4. Más allá de la importancia deportiva de avanzar en el cuadro, el encuentro quedará grabado en la memoria del platense por un dato estadístico imponente: representó su victoria número 100 en el circuito mayor de la ATP.

El escenario para tal hazaña no pudo ser más simbólico. La mística cancha central "Guga Kuerten", epicentro del certamen brasileño, fue el testigo del ingreso de Etcheverry a un selecto grupo de tenistas nacionales. A sus 26 años, el jugador oriundo de La Plata no solo reafirma su vigencia, sino que consolida su madurez en un deporte donde la fortaleza psicológica es tan determinante como la técnica.

Este logro llega en un momento de reconstrucción para el "Retu". Tras haber rozado la gloria en tres finales previas (Santiago, Houston y Lyon), el argentino atraviesa una etapa de renovación. La incorporación de Kevin Konfederak como entrenador principal y el apoyo de Walter Grinovero parecen haber devuelto la brújula a su juego. Sus recientes actuaciones en la Copa Davis 2025, donde fue pieza clave para la Selección Argentina frente a Noruega, Países Bajos y Alemania, fueron el preámbulo de este presente positivo.

Actualmente ubicado en el puesto 40 del ranking en vivo —su mejor posición en el último año—, Etcheverry busca romper el techo de cristal y regresar al top 27 mundial. Por segunda semana consecutiva, se encuentra en la antesala de una final; tras caer el sábado pasado en el Argentina Open ante Francisco Cerúndolo, ahora tendrá una nueva oportunidad de redimirse. Su próximo obstáculo será el checo Vit Kopriva, quien viene de eliminar a Juan Manuel Cerúndolo.

Con este centenar de festejos, Etcheverry se convierte en el argentino número 31 en alcanzar las 100 victorias en el ATP Tour. Se suma así a una lista de leyendas encabezada por el eterno Guillermo Vilas (951 victorias) y secundada por Juan Martín del Potro (439), ratificando que la escuela argentina de tenis sigue produciendo protagonistas de peso internacional. El sueño del primer título profesional está, ahora más que nunca, a solo dos pasos de distancia.