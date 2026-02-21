Tévez le ganó a Di María en Rosario

Con un tanto de Ronaldo Martínez en el primer tiempo, Talleres de Córdoba le ganó 1 a 0 a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito.

De esta menara, el conjunto de Carlos Tévez dio el gran golpe del viernes, ya que le ganó al conjunto de Ángel Di María, quien además terminó amonestado en el partido.

De esta forma, Central sumó la segunda derrota en lo que va del año, mientras que el equipo cordobés cosechó la tercera victoria en el año y llegó a los diez puntos en la tabla de posiciones de la zona A del campeonato.