Ateneo sacará la camiseta 10 en honor al jugador fallecido

Luego del fatídico desenlace que tuvo el fallecimiento de Carlos Contreras en el equipo Senior, el club Ateneo Popular confirmó que se realizará un homenaje a este jugador y que el equipo al cual formaba parte jugará un partido amistoso de preparación esta noche para seguir adelante la puesta a punto de cara al próximo campeonato de la Primera C de la Liga Amateur Platense de fútbol.

El presidente del club, Miguel Camillieri, confirmó que se sacará la camiseta número 10 del club en homenaje al jugador.

“Nos sorprendió la noticia. Acá en el club hacemos los chequeos todos los años y generalmente tiene una duración de un año hasta que los volvemos a hacer”, comentó el presidente de la institución de Tolosa que hará de local en la cancha de 11 en 117 y 32.

“Son fatalidades de la vida y se nos fue un gran compañero. Lo que pasó nos sorprendió y nos duele un montón”, contó el dirigente.

Ateneo Popular, además, colocó una tribuna que fue trasladada como parte de la estructura que se sacó de Gimnasia cuando la cancha del Lobo fue remodelada en un sector un tiempo después de la muerte de Diego Maradona.

“En esos tablones los hinchas del Lobo vieron a Maradona dirigir y para nosotros, que podamos tener un pedazo de la historia del club acá con nosotros, es muy importante”, señaló Camillieri.

Cabe señalar que Ateneo Popular formará parte del campeonato de la Primera C que organizará la Liga Amateur Platense de fútbol y que este año tendrá tres divisiones, ya que el año pasado además de la Primera A y la Primera B estaba la categoría “promocional”.