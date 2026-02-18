Gimnasia adelanta el viaje a Mendoza por el paro general

La CGT confirmó para mañana un paro general de 24 horas sin movilización ni transportes en todo el país, en respuesta y manifestación al avance del proyecto que impulsa el Gobierno por la reforma laboral. El texto, que recibió media sanción en el Senado, debate particularmente la modificación del artículo 44 que establece que las y los trabajadores percibirían entre un 50% y un 75% del sueldo en casos por enfermedad o accidente no laboral. Por eso, Gimnasia adelantó el viaje a Mendoza. El Lobo iba a volar el jueves por la noche, pero lo hará en la jornada de hoy para evitar contratiempos. Mañana se entrenará en territorio mendocino. Allí Fernando Zaniratto definirá el once titular entre trece apellidos.

Con Insfrán en el arco y la última línea ya consolidada, los interrogantes estarán en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. Tanto Augusto Max como Ignacio Miramón -desde el banco- mostraron un gran nivel en el derbi local, por lo que estaría la posibilidad de que puedan jugar juntos en el círculo central. En ese caso, sería Nicolás Barros Schelotto quien podría perder el lugar.

El otro interrogante que genera debate en los hinchas es el puesto de centrodelantero. Marcelo Torres se había consolidado como el goleador del equipo pero viene con un nivel bajo desde hace varios encuentros, a diferencia de Agustín Auzmendi que viene sumando minutos y siempre se destaca. Una alternativa sería que Zaniratto se la juegue con el “doble 9”, lo que implicaría cambiar su esquema predilecto.