Gimnasia se entrena con el foco puesto en su homónimo mendocino

El Lobo suma y sigue. Aún invicto como local en el Torneo Apertura 2026, Gimnasia buscará cortar la racha adversa fuera del Bosque (dos derrotas al hilo) cuando visite a Gimnasia de Mendoza. Con todo el plantel a disposición, el técnico Fernando Zaniratto probará variantes en Abasto y no se descarta que pueda modificar el esquema .

Con Insfrán en el arco y la última línea ya consolidada, los interrogantes estarán en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. Tanto Augusto Max como Ignacio Miramón desde el banco mostraron un gran nivel en el derbi local, por lo que estaría la posibilidad de que puedan jugar juntos en el círculo central. En ese caso, habría que ver si es Nicolás Barros Schelotto quien podría perder el lugar.

El otro interrogante que genera debate en los hinchas es el puesto de centrodelantero. Marcelo Torres se había consolidado como el goleador del equipo pero viene con un nivel bajo desde hace varios encuentros, a diferencia de Agustín Auzmendi que viene sumando minutos y siempre se destaca. Una alternativa sería que Zaniratto se la juegue con el “doble 9”, lo que implicaría cambiar su esquema predilecto.

Son preguntas que de a poco se irán respondiendo en Estancia Chica. El plantel se entrenará hasta el jueves por la tarde en Abasto para luego emprender vuelo a Mendoza, donde quedará concentrado de cara al compromiso del viernes 22:15 horas.

FUTURAS FECHAS

FECHA 6

Viernes

22.15hs – Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7

Miércoles 25 de febrero

17.00hs – Gimnasia – Rosario Central

FECHA 8

Domingo 1° de marzo

21.30hs – Tigre – Gimnasia

FECHA 9

Domingo 8 de marzo

17.00hs – Gimnasia – Argentinos

FECHA 10

Miércoles 11 de marzo

17.30hs – Banfield – Gimnasia

FECHA 11

Domingo 15 de marzo

15.15hs – Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

FECHA 12

Viernes 20 de marzo

21.00hs – Atlético Tucumán – Gimnasia