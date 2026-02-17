Gimnasia se entrena con el foco puesto en su homónimo mendocino
Tras el empate en el clásico platense, el plantel dirigido por Fernando Zaniratto ya prepara el partido del viernes por la noche en Mendoza. El entrenador albiazul tomó nota de los rendimientos individuales y podría meter mano en el 11 titular.
El Lobo suma y sigue. Aún invicto como local en el Torneo Apertura 2026, Gimnasia buscará cortar la racha adversa fuera del Bosque (dos derrotas al hilo) cuando visite a Gimnasia de Mendoza. Con todo el plantel a disposición, el técnico Fernando Zaniratto probará variantes en Abasto y no se descarta que pueda modificar el esquema .
Con Insfrán en el arco y la última línea ya consolidada, los interrogantes estarán en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. Tanto Augusto Max como Ignacio Miramón desde el banco mostraron un gran nivel en el derbi local, por lo que estaría la posibilidad de que puedan jugar juntos en el círculo central. En ese caso, habría que ver si es Nicolás Barros Schelotto quien podría perder el lugar.
El otro interrogante que genera debate en los hinchas es el puesto de centrodelantero. Marcelo Torres se había consolidado como el goleador del equipo pero viene con un nivel bajo desde hace varios encuentros, a diferencia de Agustín Auzmendi que viene sumando minutos y siempre se destaca. Una alternativa sería que Zaniratto se la juegue con el “doble 9”, lo que implicaría cambiar su esquema predilecto.
Son preguntas que de a poco se irán respondiendo en Estancia Chica. El plantel se entrenará hasta el jueves por la tarde en Abasto para luego emprender vuelo a Mendoza, donde quedará concentrado de cara al compromiso del viernes 22:15 horas.
FUTURAS FECHAS
FECHA 6
Viernes
22.15hs – Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
FECHA 7
Miércoles 25 de febrero
17.00hs – Gimnasia – Rosario Central
FECHA 8
Domingo 1° de marzo
21.30hs – Tigre – Gimnasia
FECHA 9
Domingo 8 de marzo
17.00hs – Gimnasia – Argentinos
FECHA 10
Miércoles 11 de marzo
17.30hs – Banfield – Gimnasia
FECHA 11
Domingo 15 de marzo
15.15hs – Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
FECHA 12
Viernes 20 de marzo
21.00hs – Atlético Tucumán – Gimnasia