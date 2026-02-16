Domínguez : “Nos vamos con sabor amargo porque lo tendríamos que haber ganado”

Parece haber quedado en el olvido que Eduardo Domínguez debutó con una derrota en el clásico de la ciudad de las diagonales. Luego de aquel 2 a 1 por la Liga Profesional 2023, todo fue ganancia para el “Barba” en el derbi local. Porque si bien ganó y empató , se quedó con lo que para muchos fue el “Clásico del Siglo” por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025, que encima terminó coronando por duplicado. Ayer, luego de la igualdad sin goles en el Bosque, el técnico albirrojo dejó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Sabemos lo que representa para el hincha este tipo de partidos. Volver a pisar fuerte acá era difícil, una de las cosas que nos propusimos era la de representarnos. Estaba muy fresquito el clásico de eliminación directa. Nos vamos con sabor amargo porque lo tendríamos que haber ganado. No estuvimos finos, esa es la deuda pendiente”, señaló Domínguez.

Sobre el ataque que sufrió el colectivo del Pincha en la llegada al Estadio Juan Carmelo Zerillo, el “Barba” sentenció: “Nos tiraron con varias piedras. Se preocupan por tantos detalles como un pasillo y no por la seguridad de un plantel en un partido como este. Es una lástima que haya sucedido lo acontecido. A mí me cayó el piedrazo por encima, le erraron por centímetros. Siempre vamos a estar esperando una fatalidad en lugar de anticiparnos”.

Consultado sobre el partido de Cristián Medina, Domínguez comentó: “Medina es el mejor volante que hay, el más desequilibrante. Nos genera juego por todos lados y lo queremos acá. Él tiene ganas de quedarse y el club y el cuerpo técnico quieren que se quede. Podemos aportar en su crecimiento personal”.

Por último, uno de los técnicos más ganadores de la historia del León se refirió al caso de Edwin Cetré: “A Edwin lo tenemos que acompañar. Lo respaldamos, es uno de nuestros jugadores determinantes. Le comenté que si se iba para dar un paso adelante en su carrera bienvenido, pero si se quedaba yo iba a estar muy contento”.