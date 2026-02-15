La Provincia y la ciudad supervisando todo lo que pase en el partido

No será un domingo más en la región. Por el partido entre Gimnasia y Estudiantes, incluso a partir de las 9 de la mañana ya se instalarán parrillas y puestos de comida en la avenida 60 desde 1 hasta 122.

Las puertas de la cancha abrirán a las 14 para los socios del Lobo que decidan ir al partido y hayan podido realizar el canje y habrá presencia de policías en las inmediaciones de Plaza San Martín a partir de las 19 cuando termine el encuentro.

La Aprevide, a partir de una disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que habrá 650 policías trabajando a lo largo de la jornada para este evento. Además también habrá 65 agentes de seguridad privada, 135 empleados afiliados al gremio de Utedyc y coordinación médica con 4 ambulancias de alta complejidad.

El encuentro se disputará con aforo completo. Una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso de los espectadores con el fin de no exceder los espacios habilitados.

El ingreso de público se llevará a cabo por Puerta 5 y 23 Platea Techada y Tribuna Av.60; Puerta 14 y 21 a Tribuna Centenario; Puerta 22 Platea Néstor Basile. La prensa acreditada ingresa por Puerta 23 bis. En caso de emergencias se utilizará también las puertas 38 y 39 del estadio.

Aprevide recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio, habrá controles de entradas, carnet de asociados, y presentación de DNI en los accesos. Se efectuará el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El dispositivo de seguridad contará con el apoyo de las cámaras de seguridad del estadio con un monitoreo constante en los ingresos, interior y exterior del escenario deportivo. Habrá custodia y acompañamiento de la delegación visitante con personal policial con cámaras de video.

Además, el operativo policial contará con presencia de agentes en los principales accesos a la ciudad, zona de concentración de parcialidades y planteles, centro platense, Av. 7 y 50, sedes sociales, inmediaciones del Bosque para evitar posible cruces de simpatizantes.

En el caso de que la lluvia no lo impida, los hinchas de Estudiantes irán a despedir a los jugadores a las 14 al Country de City Bell.

Está previsto que algunas agrupaciones y Filiales vayan al predio a comer un asado y usar las parrillas y luego de las 14 cada uno irá a sus casas para seguir el partido.

Como ocurrió en la última ocasión, cuando en diciembre se jugó el clásico del siglo XXI, no habrá pantalla gigante en el predio albirrojo con el propósito de repetir la cábala y evitar que haya acumulación de personas, aunque estarán quienes elijan pasar la tarde en la pileta y tratar de seguir el partido a través de alguna plataforma o en el celular.