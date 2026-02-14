Mañana se paraliza la ciudad: así será el operativo de seguridad para el clásico

El clásico platense siempre es considerado un partido de alto riesgo para las autoridades. Por eso, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) elaboró un operativo más amplio que lo habitual para evitar incidentes. Esto pese a que no habrá ingreso de hinchas visitantes, en este caso de Estudiantes. El derbi local, pactado para mañana a las 17.00 horas en el estadio de Gimnasia, contará con la participación de alrededor de 650 efectivos de la Policía, 65 agentes de seguridad privada, 135 de Utedyc, coordinación médica con cuatro ambulancias de alta complejidad.

La apertura de puertas del estadio será a las 14.00 horas, por lo que desde el club y las autoridades provinciales recomiendan a los triperos llegar con tiempo.

El ingreso de público se llevará a cabo por Puerta 5 y 23, para la platea techada y tribuna. En tanto, por la avenida 60, por la puertas 14 y 21, será para pasar a la Tribuna Centenario; por la puerta 22, a la platea Néstor Basile. La prensa acreditada ingresa por Puerta 23 bis. En caso de emergencias se utilizarán también las puertas 38 y 39 del estadio.

Habrá controles de entradas, carnet de asociados, y presentación de DNI en los accesos. Se efectuará el Derecho de Admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

Durante la noche anterior al evento deportivo se implementarán controles de seguridad preventivos. Los cortes policiales se realizarán desde temprano en la zona, con la colaboración de agentes de Control Urbano, la Secretaría de Seguridad municipal y Centro de Monitoreo del COM.

Además, el operativo policial contará con presencia de agentes en los principales accesos a la ciudad, zona de concentración de parcialidades y planteles, centro platense, Av. 7 y 50, sedes sociales, inmediaciones del Bosque para evitar posible cruces de simpatizantes.