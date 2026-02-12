El plan de Zaniratto para dar el golpe en el clásico platense

La derrota ante Barracas dejó muchas dudas en el hincha albiazul. El plantel comandado por Fernando Zaniratto mostró una pálida imagen por la falta de juego y las complicaciones para generar situaciones de peligro. Por eso, mientras espera la confirmación oficial sobre la habilitación de Manuel Panaro, el técnico de Gimnasia ya tiene en mente la formación para enfrentar Estudiantes el próximo domingo.

De no mediar imprevistos, en la jornada de hoy se confirmará vía boletín oficial que el extremo de Bolívar podrá decir presente en el clásico platense tras su roja ante River. Según pudo averiguar este medio, Zaniratto maneja la opción de modificar su esquema preferido para armar un equipo más combativo, con el regreso de Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto e Ignacio Miramón. De confirmarse este mediocampo con Nacho Fernández como conector, el frente de ataque podría estar ocupado por Marcelo Torres y Panaro.

Al margen de los rumores sobre un posible cambio en el arco, Nelson Insfrán seguirá bajo los tres palos del elenco tripero. De hecho, el propio entrenador lo bancó en la conferencia de prensa post derrota ante el “Guapo”.

Con la llegada de Zaniratto, el Lobo había mostrado números muy sólidos en la última línea. Hasta la semifinal del Torneo Clausura ante Estudiantes, solo había recibido cuatro goles: tres del Pincha y uno de Unión en Santa Fe. Además, había mantenido el arco en cero en cuatro partidos (River, Vélez, Platense y Barracas). El desafío del conjunto mens sana es recuperar esa regularidad y tranquilidad en defensa.