Cetré llega a Boca en “modo salvador”

En una operación que se cocinó bajo un hermetismo absoluto y terminó por estallar en las últimas horas, Boca y Estudiantes alcanzaron un acuerdo definitivo para el traspaso de Edwuin Cetré. El extremo colombiano, de 28 años, dejará el conjunto platense para sumarse de inmediato a las filas del equipo conducido por Claudio Úbeda.

Tras la frustrada salida de Cetré al fútbol brasileño semanas atrás, Boca reactivó los contactos con el entorno del jugador y la dirigencia del Pincha. Según pudo confirmar este medio, la transferencia se cerró bajo los siguientes términos: 6 millones de dólares por el 100% de la ficha del atacante.

La operación requirió el visto bueno del Independiente Medellín, que conservaba el 50% de los derechos económicos.

Con su salida, Estudiantes pierde a un referente ofensivo que registró 12 goles y 12 asistencias en 86 encuentros.

El futbolista ya se despidió de sus compañeros en el predio de City Bell y se espera que en las primeras horas de mañana arribe a un centro médico en la Capital Federal para realizarse la revisión formal y, posteriormente, estampar la firma que lo convierta formalmente en jugador Xeneize. Firmará contrato por 4 temporadas.

La partida de Cetré representa una baja sensible para el conjunto comandado por Eduardo Domínguez. Desde su llegada, el atacante se convirtió en el “as bajo la manga” del equipo, siendo determinante en la obtención de la Copa de la Liga 2024 y el Clausura 2025, además de los trofeos de campeones.