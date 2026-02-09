Gimnasia y Estudiantes saltan a la cancha en la antesala del Clásico Platense

Luego de la victoria como local ante Aldosivi, Gimnasia se juega una parada brava en el Estadio Claudio Tapia. En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Apertura, el elenco comandado por Fernando Zaniratto visita a Barracas Central desde las 17:00 horas. El “Guapo” aún no ganó en lo que va del certamen, pero viene de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Temperley.

Tal como adelantó este medio, Nacho Fernández e Ignacio Miramón se perfilaban para ser titulares y compartir cancha por primera vez. El ex-River dejó atrás su bursitis en el codo y está en óptimas condiciones para reemplazar a Lucas Castro. Por su parte, el joven de Bolivar tuvo minutos contra Aldosivi y ya está al 100% desde lo físico para tener su primera titularidad. Por eso, el número 5 ingresará por Augusto Max para compartir el doble cinco con Nicolás Barros Schelotto.

La incógnita en el equipo es que pasará con el extremo por izquierda. Cabe recordar que la AFA no se expidió oficialmente sobre las fechas a cumplir por la sanción de Manuel Panaro. El extremo fue sancionado de manera provisoria tras la roja contra River y hasta el momento no salió un nuevo fallo del Tribunal de Disciplina. Ante este panorama, Jeremías Merlo seguiría en el 11 titular.