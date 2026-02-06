La dirigencia albiazul trabaja en la remodelación del estadio

Tal como adelantó este medio, la CD de Gimnasia avanza en el proyecto del nuevo Estadio Juan Carmelo Zerillo, que tendrá como base el Proyecto 65 elegido por los socios en el Concurso de Ideas. La obra incluirá actualizaciones para cumplir normas FIFA y Conmebol, mientras se negocia un acuerdo de inversión.

Si bien ese plan será la guía central para la obra, se introducirán algunas actualizaciones en distintos sectores del estadio. Cuando se llegue a un acuerdo, la idea es avanzar con una obra muy esperada por los hinchas de Gimnasia y considerada necesaria para el crecimiento institucional y deportivo del club.