Este potrillo demostró que de Chichipío solo tiene el nombre

En una tarde calurosa de fines de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el tradicional Clásico “Criadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera” (L-1.000 mts.), nuestro recomendado Chichipío alcanzó un notable triunfo que se potencia porque lo logró siendo protagonista desde el pique a la raya y “olvidando” en el camino a El Rayo Pass, al que derrotó por cuatro cuerpos y sin que su conductor el jockey Jorge Peralta lo exigiera. Igualmente empleó el buen registro de 1m.00s.8/100 para el recorrido de la distancia. En tanto tercero, a once cuerpos, Fantoche Pass completaba el podio. Desde el mismo pique Chichipío no dejó dudas en su desplazamiento, porque fue a pelearle la vanguardia a Fantoche Pass con el cual luchó mano a mano hasta pisar la recta, donde el hijo de Angiolo cambió de mano y con firmes brazadas se despegó de sus rivales para seguir viaje triunfal hasta el disco. El ganador dejó muy buena impresión logrando su segunda victoria en tres salidas a la pista.

Cotejo reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2023, ocupó el cuarto turno de la programación con los cuatro ratificados en pista, y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de El Rayo Pass, que prometía un sport de $1.65, superando lo reunido por Chichipío ($3.35) y por Fantoche Pass ($3.75).

Abiertos los partidores, Fantoche Pass salió a “marcar la cancha” desde el mismo pique inicia primereando a Chichipío y ni bien se formalizó la carrera corría con medio cuerpo de ventaja sobre su rival, quedando enseguida El Brigadier y el Rayo Pass. Así, concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, los sorprendió a Fantoche Pass y a Chichipío en una dura porfía por la vanguardia, en tanto por afuera se acercaba el favorito.

En el trayecto de la elipse el panorama no varió porque se mantenía la pugna entre Chichipío y Fantoche Pass, a los cuales se les agregó por afuera El Rayo Pass. Concluída la curva y al acceder a la recta, Chichipío cambió de mano y como un resorte salió impulsado hacia el disco que cruzó con cuatro cuerpos de ventaja sobre El Rayo Pass, mientras que a once largos arribaba tercero Fantoche Pass, que completó el podio.

El ganador vino en 24s.35/100 y en 48s.12/100 hasta completar el buen registro de 1m.00s.81/100 para los 1.000 metros de pista pesada.

Suma y sigue el stud “Pauli”

En lo que va de este año, el stud “Pauli” propiedad de Mauro Castellazzi y cuyos ejemplares entrena Marcelo Sueldo en San Isidro y que tiene como primera monta a Gonzalo Borda llevan disputadas veintiocho competencias, tanto en este hipódromo como en los “máximos”, con dieiciseis victorias, además de cinco segundos puestos y tres terceros. Un verdadero récord en los anales del turf vernáculo, que ayer le puso el moño triunfal el potrillo Full Lujoso que se alzó con la 7ma.carrera, en medida atropellada. Cabe recordar que los tres nombrados se alzaron con la estadística 2025 en sus respectivos rubros y por ahora, siguen sumando triunfos como para tener otro año exitoso.