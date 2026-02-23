Marcelo Gallardo renunció a River Plate tras la derrota ante Vélez Sarsfield





Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River Plate luego de la caída 0-1 frente a Vélez por el Torneo Apertura, un resultado que terminó de sellar el destino de su segundo ciclo al frente del Millonario. La derrota en Liniers —la 12ª en los últimos 20 partidos— fue el golpe definitivo para un proceso que nunca logró recuperar el funcionamiento ni los resultados que marcaron su histórica primera etapa en el club.

Tras el partido, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa y se tomó unas horas de reflexión que derivaron en la decisión de dar un paso al costado. Su despedida será este jueves en el estadio Monumental, cuando River reciba a Banfield, con la intención de cerrar el ciclo con un triunfo ante su gente.

Gallardo había regresado en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, pero en este nuevo período el equipo no logró conquistar títulos ni pelear seriamente por ellos. La única final disputada fue la Supercopa Internacional que perdió por penales ante Talleres de Córdoba, un partido correspondiente a la gestión anterior. En total, dirigió 85 encuentros en esta segunda etapa, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

La salida de Gallardo cierra así un capítulo complejo dentro de una historia que, más allá de este desenlace, lo mantiene como uno de los entrenadores más influyentes y emblemáticos en la vida institucional y deportiva de River.