Cuenta regresiva en City Bell: ¿Demichelis, Palermo o el Cacique?

Estudiantes acelera para cerrar cuanto antes al sucesor de Eduardo Domínguez y la definición quedó reducida a tres nombres: Martín Demichelis, Martín Palermo o Alexander Medina. La dirigencia quiere resolver la situación en las próximas horas para que el nuevo entrenador asuma de inmediato y no se dilate la transición en plena competencia.

En un primer momento, Juan Sebastián Verón encabezó los contactos con Demichelis, quien aparecía como la opción principal por perfil y experiencia reciente en River. Sin embargo, con el correr de los días el escenario cambió y hoy el que pica en punta es el uruguayo Alexander Medina.

El “Cacique” cuenta con el respaldo fuerte del secretario técnico Marcos Angeleri, con quien compartió etapa en Nacional de Montevideo. Ese vínculo inclinó la balanza. Desde el entorno del DT charrúa aseguran que la negociación está “bastante avanzada” y que existe optimismo para cerrar el acuerdo en breve.

La idea en City Bell es que el nuevo entrenador asuma esta misma semana, se ponga al frente del plantel en el Country y comience a trabajar sin perder tiempo. El calendario no da respiro y el objetivo es que pueda debutar oficialmente el miércoles 25 de febrero, cuando Estudiantes visite a Newell’s en Rosario desde las 19.30 por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Con el equipo puntero y varios desafíos por delante, la dirigencia busca una transición rápida que sostenga la competitividad. La decisión final está al caer. Y todo indica que el próximo técnico del Pincha saldrá de ese mano a mano entre Demichelis y Medina.