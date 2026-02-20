Jornada a puro fútbol tras la reprogramación por el paro

Además de los compromisos que afrontarán los elencos platenses, el telón de la sexta fecha del Torneo Apertura tendrá otros cuatro duelos. Desde las 17:15 horas, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano. En el turno de las 20 horas, Boca y Racing se verán las caras en la Bombonera en uno de los clásicos modernos de nuestro fútbol. En el mismo horario Atlético Tucumán visitará a Instituto.

El cierre de la jornada entregará un duelo de gigantes del interior entre Rosario Central y Talleres de Córdoba.

La fecha continuará mañana con cinco partidos, mientras que el domingo habrá tres encuentros con Vélez y River como el plato principal.

Cabe recordar que el compromiso entre Argentinos y Lanús fue reprogramado ya que el “Granate” disputó anoche el partido de ida de la Recopa Sudamericana.