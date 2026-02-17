City Bell se mueve: Medina se despide y el Pincha reacomoda el tablero

Estudiantes retomó los entrenamientos este martes en el Country Club de City Bell con la cabeza puesta en lo que viene, pero también con un clima especial puertas adentro. Cristian Medina realizó su última práctica con la camiseta albirroja y comenzó a despedirse de sus compañeros antes de viajar a Brasil para cerrar su incorporación a Botafogo.

El mediocampista atraviesa sus horas finales como futbolista del Pincha. La operación está acordada y, si no surgen imprevistos administrativos, este miércoles partirá rumbo a Río de Janeiro para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por cinco años. En City Bell ya lo asumen como una salida concreta, en un mercado que obliga a reconfigurar piezas importantes del plantel.

La práctica matutina mostró a un grupo enfocado, aunque inevitablemente atravesado por la inminente partida de uno de los jugadores más determinantes del último tiempo. Medina fue parte de los trabajos físicos y tácticos con normalidad, pero el entrenamiento tuvo aroma a despedida. Abrazo va, charla viene, el volante empezó a cerrar una etapa corta pero intensa en el club.

Para Eduardo Domínguez la salida representa un desafío deportivo inmediato. El entrenador pierde un futbolista que aportaba dinámica, cambio de ritmo y presencia ofensiva desde el mediocampo. Su reemplazo no será sencillo y por eso el cuerpo técnico ya evalúa alternativas internas mientras la dirigencia analiza movimientos en el mercado.

Nombres como Gabriel Neves, Mikel Amondarain o incluso una reconfiguración del sistema aparecen como posibilidades. Domínguez prioriza sostener la identidad del equipo por encima de los nombres propios, aunque sabe que la jerarquía de Medina no se reemplaza de manera automática.

La venta se da en un contexto de ajuste económico necesario para el club. Estudiantes había anticipado que debía desprenderse de figuras para equilibrar sus cuentas y sostener la competitividad del plantel. La salida del ex-Boca encaja en esa lógica y marca un nuevo capítulo en la renovación del equipo campeón.

Mientras tanto, el plantel sigue su preparación con la mira en el calendario inmediato. El mensaje interno es claro: asumir la transición sin perder ambición. Medina se va, pero el proyecto continúa. Y en City Bell ya trabajan para que el impacto se sienta lo menos posible dentro de la cancha.