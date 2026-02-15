Dirige Falcón Pérez, para muchos el mejor, para otros el más polémico

Con 37 años y con seis en Primera A, Yael Falcón Pérez fue designado para el encuentro de esta tarde entre Gimnasia y Estudiantes.

En la fecha pasada dirigió otro clásico como lo fue el de Huracán y San Lorenzo y para muchos en el la AFA es considerado como el juez de mejor actualidad.

Para otros, sin embargo, es uno de los más cercanos al poder del colegio de árbitros y al círculo de poder de Claudio Tapia, por lo que recibió muchas críticas por parte de exentrenadores de fútbol devenidos en panelistas de televisión como Ricardo Lombardi.

Falcón Pérez debutó como árbitro de Primera con 29 años en el 2017 cuando se disputaba la final del reducido de la Primera C donde se enfrentaban San Miguel y Defensores Unidos. Durante el encuentro se produjo un choque de cabezas entre los jugadores Javier Velázquez e Isaías Olariaga quedando este último tendido en el suelo con convulsiones. En ese momento Falcón Pérez logró asistirlo gracias a sus conocimientos en primeros auxilios.

Debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en el partido entre Unión y Newell's Old Boys en la decimoséptima fecha del Campeonato de Primera División 2018-19.

En 2022 fue criticado por terminar el partido sin acudir al VAR tras una clara mano en el encuentro entre Platense y Argentinos Juniors.

En 2023, en el empate 1 a 1 del clásico de Avellaneda, fue criticado por sancionar un penal a Independiente a favor de Racing. El árbitro se defendió ante los medios, aludiendo a que “cualquiera podía cometer un error, y que su decisión tenía un fundamento explícito en el reglamento”. Algunos integrantes de la barrabrava de Independiente amenazaron de muerte a su familia y a él.

En toda su carrera como árbitro en Primera A dirigió 82 partidos, amonestó a 386 jugadores y sacó 20 tarjetas rojas.