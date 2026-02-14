Villa San Carlos afronta el debut por la B Metropolitana

Llegó el día. El primer equipo de Villa San Carlos afrontará el primer partido de la temporada en la Primera B Metropolitana. Este sábado desde las 17.00 en el Gennacio Sálice, Liniers será el primer obstáculo de los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda, que intentarán comenzar el 2026 con una alegría en el Gennacio Sálice.

Los del Pájaro hicieron una muy buena pretemporada, pero fue larga, ya que no tienen acción desde hace varios meses tras la eliminación en el Reducido en manos de Acassuso, que logró el ascenso a la Primera Nacional al ganar ese certamen postemporada. Ahora, la misión será repetir lo realizado durante esa campaña, tratando de ser protagonista y luchar por los objetivos.

La misión será luchar por el boleto a la segunda categoría del fútbol argentino en 2027 y también clasificar a la edición de ese año de la Copa Argentina, donde el Celeste hace un tiempo importante que no compite y es algo jugoso para los equipos del ascenso, ya que pueden mostrarse contra clubes de la Liga Profesional con todo lo que esa conlleva.

Será un año con dificultades, ya que hay equipos importantes en la categoría como Arsenal de Sarandí o un club que es el caballo del comisario como Camioneros, que promete pisar fuerte para intentar meterse en la segunda categoría del fútbol argentino. Lo cierto es que Pablo Miranda y sus colaboradores tienen herramientas para hacer frente al calendario.

En principio, aunque no está confirmado, el equipo para el debut sería con: Tomás Akimenco; Sebastián Flores, Alejo Lloyaiy, Luciano Machin, Antonio Martínez; Santino Fabi, Augusto Pontón, Ezequiel Melillo, Alejandro Lugones; Zago Zegarra y Mauro Plastino. Vale mencionar que hay figuras en el plantel como Franco Mussis y Rodrigo Salinas.

Nueva pilcha para este año

Villa San Carlos tendrá nueva piel para este año, con un modelo titular con un tono de celeste más claro, junto a la tradicional banda blanca. Por su parte, como camiseta alternativa este año se utilizará un color aero con detalles que hacen resaltar el celeste principal.

Además las Malvinas continuarán estando arriba del pecho como hace ya varios años. Por último la bandera de Berisso estará en la altura de la espalda como símbolo de la Ciudad.