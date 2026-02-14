Clásico en la cabeza: el Pincha afina detalles y Domínguez define su once

Estudiantes atraviesa las últimas horas de preparación antes de un nuevo Clásico Platense y en City Bell el clima es de máxima concentración. Eduardo Domínguez todavía no confirmó el equipo que saldrá al Bosque, pero ya trabaja sobre una estructura que mezcla certezas futbolísticas con decisiones condicionadas por el mercado de pases.

La práctica de este viernes volvió a mostrar a un plantel metido de lleno en el partido del domingo. El mensaje del entrenador fue claro: competir para ganar. El Pincha arrastra dos empates como visitante en el torneo y quiere trasladar fuera de UNO la fortaleza que mostró ante Boca y Riestra. En un clásico, además, el componente anímico pesa tanto como el táctico.

En defensa, la base parece sostenerse. Fernando Muslera seguirá en el arco y la línea de fondo tendría a Eric Meza y Gastón Benedetti por las bandas, con Leandro González Pírez como referencia central. La gran duda pasa por su acompañante: Tomás Palacios dejó muy buenas señales y corre con ventaja para sostener el puesto, aunque Santiago Núñez ya está disponible tras la suspensión.

El mediocampo mantiene nombres que hoy son columna vertebral. Ezequiel Piovi y Cristian Medina aparecen como piezas indispensables. El ex Boca atraviesa un gran momento futbolístico, pero su futuro vuelve a quedar bajo la lupa: desde Brasil aseguran que Botafogo reactivó negociaciones con el grupo empresario que posee sus derechos. De concretarse, podría estar ante su último clásico con la camiseta albirroja.

La otra novedad en la zona media sería el ingreso de Gabriel Neves, que le daría mayor dinámica al circuito interno. Más adelante, Guido Carrillo es la referencia ofensiva indiscutida. A su alrededor, Brian Aguirre, Fabricio Pérez y Joaquín Tobio Burgos se disputan los lugares por las bandas en un ataque que busca velocidad y desequilibrio.

Mientras tanto, el mercado sigue orbitando alrededor del plantel. La situación de Edwuin Cetré todavía no se resolvió definitivamente y su futuro inmediato continúa abierto. Domínguez, puertas adentro, intenta aislar al grupo del ruido externo y reforzar una idea: el clásico se juega con la cabeza limpia.

Estudiantes llega invicto, en proceso de consolidación y con un plantel que ya demostró carácter en escenarios calientes. El domingo tendrá otra prueba de fuego. Y el Barba lo repite en cada entrenamiento: prepararse para ganar, porque los clásicos no se juegan… se ganan.