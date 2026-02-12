Clásico en la mira: el Pincha afina detalles para ir por otro golpe

Estudiantes atraviesa una semana corta pero intensa con la cabeza puesta en el clásico platense del domingo ante Gimnasia. El plantel de Eduardo Domínguez trabaja en City Bell ajustando piezas y perfilando un 11 que no variaría demasiado respecto del equipo que viene de vencer a Riestra. La idea del DT es sostener una base que le dio respuestas y recuperar a varios futbolistas que llegan con lo justo desde lo físico.

Cetré volvió a entrenarse de manera diferenciada, aunque la intención es que pueda estar disponible. Domínguez evalúa variantes en ataque y mantiene la estructura en defensa, con Muslera consolidado en el arco. El probable equipo se definirá sobre el cierre de la semana, pero el mensaje es claro: llegar fuertes a un partido que marca el pulso emocional del semestre. El clásico, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, asoma como una prueba de carácter para un Pincha que quiere seguir creciendo.